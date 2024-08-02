На Львівщині виконавчий директор харківської фірми «Біотехнолоджі» Руслан Рудов пропонував прикордоннику 100 доларів хабара, щоб той пропустив його до Польщі. Випадок трапився у пункті пропуску Рава-Руська. Справу розглянув суд, який виніс Рудову вирок за пропонування хабара, призначивши 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, 19 липня 2024 року Руслан Рудов приїхав у пункт пропуску Рава-Руська, що на кордоні з Польщею. Чоловік не мав з собою свідоцтва про укладення шлюбу зі своєю дружиною, яка має другу групу інвалідності, тому не зміг надати прикордонникам документи, що підтверджують підставу для перетину кордону. Щоб виїхати до Польщі, Руслан Рудов запропонував 100 доларів хабара.

Прикордонник відмовився взяти хабар, який чоловік поклав на його стіл, та викликав поліцію. Щодо Рудова порушили кримінальну справу через пропозицію хабара. У суді він визнав свою провину та заявив, що вчинив це необдумано.

У вироку суду вказано, що Руслан Рудов є уродженцем Хмельницької області та виконавчим директором ТОВ «Біотехнолоджі» – компанія зареєстрована у Харкові, основний вид її діяльності – постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Справу розглянула суддя Жовківського райсуду Львівщини Мар’яна Олещук, яка дослідила усі матеріали та визнала обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні. Йому призначили 17 тис. грн штрафу, з конфіскацією 100 доларів хабара у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.