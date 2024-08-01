Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення прикордонника про відмову в перетині кордону військовозобов’язаному волонтеру. Водій мав необхідні документи, був внесений у систему «Шлях» та їхав за гуманітарною допомогою.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, із позовом звернувся чоловік, якому на початку березня 2024 року прикордонники відмовили у перетині кордону з Польщею у пункті пропуску Грушів-Будомєж. Позивач їхав за гуманітарною допомогою та мав при собі необхідні для перетину кордону документи: наказ голови Житомирської ОВА, яким йому надали дозвіл на виїзд з країни, позивача внесли у систему «Шлях», а також у нього був лист благодійної організації для отримання гуманітарної допомоги від німецького донора та перелік допомоги, яку він мав привезти.

Прикордонник не дозволив волонтеру виїхати за кордон. У відзиві на позовну заяву представник прикордонного загону заявив, що офіційною причиною відмови є не підтвердження мети поїздки. Позивач просив суд визнати протиправним та скасувати рішення прикордонника.

Справу розглянула суддя Роксолана Качур, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, задовольнивши позов волонтера. Рішення можна скасувати в апеляційному суді.