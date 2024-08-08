Львівський окружний адмінсуд визнав протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язав звільнити зі служби солдата, якого ВЛК визнала непридатним. Представник військової частини заявив, що солдата не звільнили, бо він не здав закріплене за ним майно, але суддя заявив, що наказ про звільнення видається не залежно від повернення майна військовослужбовцем.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, до суду звернувся старший солдат, який із грудня 2022 року проходив військову службу. Через рік, у грудні 2023 року, військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала його непридатним до військової служби та направила свідоцтво про хворобу до місця проходження його служби. Представник військової частини мав звільнити солдата зі служби за станом здоров’я, але не зробив цього. Солдат просив суд визнати протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язати її звільнити його зі служби.

Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що за солдатом є закріплене майно, яке перебуває на балансі військової частини. Через те, що позивач не повернув майно, процедура звільнення зі служби не може бути завершена.

Адвокат позивача просив задовольнити позов, вказуючи, що «перебування позивача на військовій службі не може бути законним, коли у встановленому порядку він визнаний непридатним до такої служби». Справу розглянув суддя Андрій Гулик, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

«Аналіз норм законодавства дає підстави для висновку про те, що наказ про звільнення військовослужбовця з військової служби видається негайно, та не залежить від повернення закріпленого за ним майна, яке рахується на балансі військової частини. Суд не може залишити поза увагою той факт, що відповідач не подав жодних належних і достатніх доказів, які б підтверджували наявність у позивача закріпленого за ним майна, яке рахується на балансі відповідача», – вважає суддя.

Суддя Андрій Гулик задовольнив позов військового, визнав протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язав її звільнити позивача зі служби за станом здоров’я. Рішення ще можна оскаржити.