Курсанта відрахували з Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба у 2024 році

Івано-Франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба до відрахованого курсанта. Хлопець має виплатити університету 1,3 млн грн за утримання під час навчання.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся представник Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба з проханням зобов’язати відрахованого курсанта Владислава Л. виплатити 1,3 млн грн за його утримання під час навчання. Хлопець навчався в університеті із серпня 2021 року по лютий 2024 року, поки університет достроково не розірвав контракт через «невиконання курсантом освітньої програми».

Після розірвання контракту у Владислава Л. виникло зобов’язання відшкодувати університету повітряних сил витрати на своє утримання під час навчання (1 млн 354 тис. грн). Він добровільно цього не зробив, тому університет звернувся до суду.

Справу розглянув суддя Остап Тимощук, який дослідив усі надані матеріалі. Відомо, що відрахований курсант проходить військову службу і він не скористався правом надати відзив на позовну заяву університету. Суддя, прочитавши контракт, укладений між курсантом та університетом, підтвердив, що Владислав Л. має обов’язок відшкодувати витрати на своє утримання під час навчання, якщо контакт достроково розірвано.

Суддя повністю задовольнив позов університету та зобов’язав Владислава Л. виплатити 1,3 млн грн за своє утримання під час навчання. Наразі невідомо, чи оскаржуватиме відповідач це рішення у апеляційному суді.