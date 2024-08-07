Тисменицький районний суд Івано-Франківської області виніс вирок розвіднику Євгену П., який двічі втікав з місця військової служби. За вчинення кримінальних правопорушень солдата ув’язнили на п’ять років.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, уродженець міста Долина на Прикарпатті Євген П. під час проходження військової служби двічі втікав з військової частини. Солдат був відсутній на службі спершу із 1 по 8 квітня 2023 року, а потім із 26 квітня по 11 травня 2023 року. Щодо Євгена П. порушили кримінальну справу.

У суді військовий визнав свою провину у самовільному залишенні військової частини. Прикарпатець пояснив свої вчинки тим, що він випив і його «переклинило». Він також заявляв про готовність надалі служити у Збройних силах України.

Справу розглянула суддя Марія Хоминець, яка дослідила усі матеріали та дані про обвинуваченого. Зокрема, суд враховує, що він раніше не судимий, за місцем служби характеризується негативно, має на утриманні малолітнього сина та проходив стаціонарне лікування в КНП «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я» з діагнозом: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, ускладнені судомами.

Суддя визнала Євгена П. винним у втечі з військової частини та призначила солдату покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.