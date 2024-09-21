Турківський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Турківщини Юрію Цапу, який працює завгоспом Верхненського закладу середньої освіти Боринської громади, за ухилення від призову на військову службу. Йому присудили три роки позбавлення волі.

За матеріалами справи, Юрій Цап у січні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. Після цього 18 січня він отримав але зігнорував повістку, за якою мав прибути на відправку для проходження служби.

У суді обвинувачений свою вину визнав. Він пояснив, що в нього поламався автомобіль, яким він добирався. Після цього він не прибув у військкомат, оскільки вирішив не йти проходити військову службу.

Суддя Ростислав Ференц визнав Юрія Цапа винним в ухиленні від військової служби під час мобілізації (ст. 336 ККУ) та присудив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.