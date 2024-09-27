Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок Наталії Кузьменко за незаконне переправлення власного чоловіка за кордон. Їй присудили умовний термін покарання.

За матеріалами справи, Наталія Кузьменко у січні цього року оформила собі підроблене пенсійне посвідчення та довідку МСЕК про те, що вона має інвалідність ІІ групи. 22 вересня вона намагалася виїхати до Польщі зі своїм чоловіком, надавши прикордонникам підроблені документи. На підставі цього її чоловік мав би виїхати за кордон як супроводжуючий дружини з інвалідністю. Їх затримали у пункті пропуску «Рава-Руська».

Обвинувачена в судовому засіданні свою вину визнала та розкаялася. Вона пояснила, що бажала з чоловіком виїхати за кордон, оскільки переживала за нього, так як він може бути призваний на військову службу та потрапити на фронт.

Суддя Роман Ясиновський визнав Наталію Кузьменко винною у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 1 ст. 332 ККУ) та призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавленні волі. Водночас її звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.