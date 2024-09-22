Залізничний районний суд Львова виніс вирок 47-річному уродженцю селища Великий Любінь Тарасу Марченку за шахрайство з переправленням ухилянта за кордон. Його затримали після отримання 3 тис. доларів від військовозобов’язаного. Суд присудив йому рік обмеження волі.

За матеріалами справи, у травні 2022 року до Тараса Марченка звернувся військовозобов’язаний щодо сприяння в незаконному перетині державного кордону. Вони зустрілися біля регіонального сервісного центру МВС на вул. Данила Апостола у Львові, де обвинувачений повідомив потерпілому, що такі послуги будуть коштувати 1500 доларів. При цьому він наголосив, що вказана послуга є лише одноразова, у випадку багаторазових виїздів необхідно буде заплатити 2 тис. доларів.

Згодом Тарас Марченко зателефонував потерпілому та повідомив, що вартість послуги з незаконного перетину кордону зросла до 3 тис. доларів. При цьому, як зазначається у вироку, обвинувачений не володів жодними засобами для організації чи сприяння переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон.

Під час наступної зустрічі, що відбулася наприкінці травня 2022 року біля сервісного центру МВС у Львові, він отримав від клієнта 3 тис. доларів та запевнив його, що наступного дня вранці зателефонує та повідомить останньому, коли саме приїхати у пункт пропуску. Після цього шахрая затримали правоохоронці.

У суді обвинувачений свою вину визнав. Він пояснив, що насправді не мав жодних засобів для організації чи сприяння переправлення військовозобов’язаних через кордон, а в такий спосіб вирішив заволодіти грішми потерпілого.

Суддя Андрій Ліуш визнав Тараса Марченка винним у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.