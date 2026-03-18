У торгівельному центрі «Епіцентр» у Луцьку люди у військовій формі та балаклавах затримали двох чоловіків. Між ними виникла сутичка. Водночас у ТЦК стверджують, що затримані були порушниками мобілізаційного обліку й після проходження ВЛК вони визнані придатними до військової служби.

Відео події опублікували у місцевих телеграм-каналах у неділю, 15 березня. На кадрах видно, як щонайменше четверо людей у балаклавах намагаються затримати двох чоловіків. Один із них чинить опір, унаслідок чого під час штовханини перевернулися два стелажі.

Увага, відео містить ненормативну лексику!

Після розголосу на інцидент відреагувала представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Волинській області Катерина Шкльода. Вона заявила, що затримання відбулося без участі поліцейських, без пред’явлення документів, а також за участі людей, які приховували обличчя.

Катерина Шкльода додала, що до Національної поліції, Волинського обласного ТЦК та СП і Військової служби правопорядку скерували відповідні запити. Наразі очікують офіційної реакції правоохоронних органів.

Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла ZAXID.NET, що інцидент стався 13 березня на парковці біля торговельного центру. За її словами, працівники ТЦК проводили перевірку військово-облікових документів.

«Побачивши військових, двоє чоловіків віком 34 і 36 років почали тікати у напрямку ТЦ. Військовослужбовці наздогнали їх. Оскільки громадяни відмовлялися на законну вимогу пред’явити військово-облікові документи, їх було супроводжено до ТЦК та СП для встановлення особи та перевірки даних», – зазначила Уляна Кравчук.

У ТЦК зазначають, що під час перевірки встановили: обидва чоловіки підлягають мобілізації та не мають підстав для відстрочки. Один із них також перебував у статусі порушника військового обліку через неприбуття за повісткою.

Після проходження військово-лікарської комісії обох чоловіків визнали придатними до служби та мобілізували.