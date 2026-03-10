Чоловіка мобілізували на вулиці Соборності в Луцьку

У Луцьку працівника піцерії Hot Pizza мобілізували на робочому місці. Відео затримання опублікували в соцмережах. На ньому видно, як кілька людей у камуфляжі наздоганяють чоловіка, який забігає в заклад, після чого його силоміць садять у бус.

Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла ZAXID.NET, що 9 березня група оповіщення спільно з працівником поліції виявила чоловіка призовного віку, який намагався уникнути спілкування та втекти до закладу на вулиці Соборності, де працює.

«З’ясувалося, що 29-річний громадянин є порушником військового обліку з грудня 2025 року через неприбуття за повісткою. При цьому він не мав права на відстрочку та не мав бронювання. У зв’язку з цим його запросили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних та встановлення всіх обставин», – зазначила Уляна Кравчук.

Відео затримання опублікували в інстаграм-спільноті «Антикор».

Уляна Кравчук додала, що наразі 29-річного чоловіка направили для подальшого проходження військової служби.

У пресслужбі поліції Волині повідомили, що інформацію про подію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.