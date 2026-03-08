Внаслідок нападу двоє військовослужбовців постраждали

На Волині сім цивільних автомобілів переслідували машину групи оповіщення ТЦК, через що та зʼїхала в кювет. Після цього група людей напала на військових та силоміць звільнила військовозобовʼязаного чоловіка, якого везли до ТЦК. Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного ТЦК та СП у неділю, 8 березня.

Інцидент стався поблизу села Озеро, де група оповіщення везла військовозобовʼязаного до ТЦК. Військову машину почали переслідувати сім автівок, які навмисно блокували їй рух та підрізали її на дорозі.

«У результаті таких дій службовий автомобіль з’їхав у кювет. Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК», – повідомили у пресслужбі ТЦК.

Внаслідок нападу один військовий зазнав травми голови, ще один працівник ТЦК отримав від розбитого скла садна на передпліччі та обличчі. Стан постраждалих стабільний.

Зазначається, що мобілізований, якого звільнили під час нападу – мешканець Запоріжжя, який підлягає призову на військову службу. Інформацію про напад цивільних передали правоохоронцям. Особи нападників наразі встановлюються.