Спецпідйомник вже працює у басейні СКА

Всі басейни Львова хочуть адаптувати для доступності відвідувачів з інвалідністю та ветеранів. Міський голова Андрій Садовий закликав власників спортивних комплексів встановити спеціальні підйомники, які дозволяють людям з ампутаціями зручно спускатися у воду та самостійно підніматися з неї, повідомляє пресслужба ЛМР.

У понеділок, 9 березня, міський голова Андрій Садовий зустрівся з власниками приватних та керівниками державних басейнів. Вони оглянули новий критий басейн на базі Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. У цьому басейні СКА нещодавно встановили перший у Львові підйомник для людей з інвалідністю. Він витримує до 227 кг і дозволяє людині з інвалідністю за допомогою пульта керування самостійно спускатися у воду та підніматися з неї. Зараз там вже тренуються ветерани та інші відвідувачі комплексу.

«Плавання може замінити кілька тижнів тренувань іншими видами спорту. У Львові понад 58 тисяч людей мають досвід війни. Частина з них втратили кінцівки і мають право тренуватися та відновлюватися у своєму місті. Завдання міста — зробити так, щоб люди з інвалідністю мали тут усе необхідне. Тому я дуже прошу вас облаштовувати доступність у своїх басейнах. Ми повинні бути підготовленими. Місто намагається забезпечувати доступність у різних сферах, і спорт також має бути доступним», – закликав міський голова Львова Андрій Садовий.

Ветерани з ампутаціями можуть самостійно опуститися у воду і вийти з неї за допомогою пульта і спецпідйомника (фото ЛМР)

Учасники зустрічі домовилися напрацювати рішення, щоб встановити такі пристрої в інших басейнах міста. Спеціальні підйомники мали б зʼявитися щонайменше у таких популярних спорткомплексах: Sport Life, «Медик», «Динамо», «Дельфін», «Євроспорт», аквапарк «Пляж», Emily Resort та «Три стихії».

Вартість одного підйомника становить 150–300 тисяч гривень, залежно від конструкції та складності монтажу. Реалізувати проєкт пропонують спільно – за кошти міста та бізнесу, інформують у міськраді. В офісі спорту пообіцяли напрацювати пропозиції та представити їх для спільного обговорення.