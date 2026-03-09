Пустомитівський районний суд оштрафував Аліну Поплавську на 34 тис. грн за те, що вона намагалася відправити «Новою поштою» блок управління до російського БпЛА «Герань-2» з України до Нідерландів. Відповідний вирок суд виніс, у четвер, 5 березня.

За матеріалами справи, 27 вересня 2025 року Аліна Поплавська сформувала експрес-накладну в «Новій пошті» та митну декларацію для відправлення посилки в Амстердам. 2 жовтня 2025 року жінка за попередньо створеною накладною на поштовому відділені у Вінниці відправила посилку, де зазначила, що пересилає компʼютерні деталі, які оцінила на 113 євро.

Вже 7 жовтня 2025 року під час митного контролю міжнародного відправлення у посилці Аліни Поплавської митники знайшли блок для керування російським безпілотником «Герань-2» (російський варіант дрона, на кшталт іранського шахеда).

У суді вінничанка повністю визнала провину та ствердила, що розглядала це лише як заробіток, а поганих намірів не мала. В матеріалах справи не вказано, хто запропонував Аліні Поплавський такий заробіток, скільки мали заплатити та звідки вона взяла блок управління до російського безпілотника.

Суддя Володимир Мусієвський оштрафував Аліну Поплавську на 34 тис. грн за статтею про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також скасував арешт майна, який був накладений під час розслідувань. Вирок можна оскаржити в апеляції.

До слова, Аліна Поплавська є донькою колишнього головного ревізора-інспектора Державної фіскальної служби у Вінницькій області Віталія Поплавського, який обіймав посаду з 2016 до 2021 року.