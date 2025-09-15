У неділю, 14 вересня, на Львівщині виявили уламки російського дрона «Герань 2». Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Уламки російського дрона виявили близько 20:07, в полі, орієнтовно за п’ять км від села Боянець Шептицького району. Йдеться про уламки БПЛА «Герань 2», без бойової частини, які небезпеки не становлять.

Зазначимо, це вже не перший випадок виявлення уламків ворожих дронів і ракет на Львівщині. Так 10 вересня, після масованої атаки росіян, у селі неподалік Львова виявили уламки крилатої ракети.