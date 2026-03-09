Інцидент стався вночі 14 грудня 2025 року у пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховичі»

На Львівщині судили чоловіка, який намагався виїхати з України, пред’явивши прикордонникам паспорт громадянина Болгарії. Однак під час перевірки з’ясувалося, що він є громадянином України і має чинний український закордонний паспорт. Суд визнав винним Олександра Варванського.

Інцидент стався вночі 14 грудня 2025 року у пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховичі». За даними матеріалів справи, чоловік прибув до пункту пропуску разом із жінкою на власному автомобілі. Під час спілкування з прикордонниками вони висловлювали негативне ставлення до існування української держави та державної мови, а також підтримували російське вторгнення.

Після того, як автомобіль скерували на поглиблений огляд, чоловік разом із супутницею зачинився у машині та відмовився виконувати неодноразові вимоги прикордонників залишити транспортний засіб.

У результаті на чоловіка склали два адміністративні протоколи – за спробу незаконного перетину державного кордону та злісну непокору військовослужбовцям ДПСУ.

Старосамбірський районний суд Львівської області визнав Олександра Варванського винним. Справи об’єднали в одне провадження. Чоловіку призначили штраф 3400 гривень, а також зобов’язали сплатити 665 грн судового збору. До суду він не з’явився, хоча був повідомлений про розгляд справи.