Інцидент стався у пункті пропуску «Тиса»

Військовослужбовці Чопського загону викрили закарпаток віком 34 і 16 років, які намагалися вивезти в Угорщину півтори сотні пачок сигарет. Тютюн без акцизних марок порушниці приклеїли до стрічок навколо талії.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у п’ятницю, 6 березня, інцидент стався у пункті пропуску «Тиса».

«34-річна закарпатка долучила до незаконної оборудки знайому 16-річну дівчину. Вони прямували до Угорщини легковим автомобілем. Обидві причепили на себе під одягом стрічки, до яких приклеїли пачки з тютюновими виробами без марок акцизного податку», – зазначили в ДПСУ.

Прихований тютюн виявили за допомогою ручних металошукачів. Загалом митники вилучили у закарпаток 157 пачок сигарет.