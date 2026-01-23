1,6 тис. пачок сигарет заховали у переварених порогах та днищі автомобіля

На українсько-угорському кордоні кінологічна команда Закарпатської митниці виявила у Ford подружжя пенсіонерів понад 1,6 тис. пачок сигарет, захованих у спеціально виготовлених сховках. Автомобіль та сигарети вилучили до рішення суду.

Як розповіли у Закарпатській митниці у п’ятницю, 23 січня, інцидент стався напередодні на посту «Вилок». 68-річний житель Виноградова разом з дружиною їхав до Угорщини, обравши «зелений коридор». Під час перевірки відреагувала спанієль митників. Сигарети знайшли в попередньо переварених порогах та передній частині днища автомобіля, а також між моторним відсіком та салоном.

«Лише після демонтажу всіх коліс автівки та підкрильників дісталися до замаскованих металевих люків. Останні були зашпакльовані, пофарбовані та по контуру оброблені автомобільним герметиком під заводське нанесення. Під герметиком кожного люка був прихований гвинт, викрутивши який, побачили приховані сигарети. За допомогою скотчу прикріпили мотузку, якою підтягувалися сигарети», – розповіли митники.

На закарпатця склали протокол за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкції статті передбачають штраф від 50 до 100% вартості сигарет та їх конфіскацію разом з автомобілем.