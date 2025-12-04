У суді Сергій Ляхін не визнав своєї вини

Ужгородський міськрайонний суд визнав головного державного інспектора митного поста «Павлово» Закарпатської митниці Сергія Ляхіна винним у хабарництві і призначив йому 51 тис. грн штрафу з позбавленням права 2 роки обіймати посади у митних та податкових органах.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 21 листопада, у січні 2021 року обвинувачений зустрівся з закарпатцем, який діяв під контролем правоохоронців, і попросив у нього 80 доларів за кожен ящик сигарет, переправлений потягом до Словаччини через пункт пропуску «Павлово – Матьовце». За 12 ящиків сигарет Сергію Ляхіну заплатили 960 доларів.

Під час судового засідання митник не визнав своєї вини, хоча підтвердив, що знайомий йому машиніст пропонував взяти участь у схемі. Сергій Ляхін розповів, що зустрічався з чоловіком, який мав намір відправити сигарети в ЄС, але відмовився допомогти йому. За словами митника, під час зміни 22 лютого 2021 року він разом з колегами оглянули поїзд, однак нічого не виявили, а після того, як потяг поїхав, отримав «смс» з повідомленням «дякую». Сергій Ляхін назвав справу провокацією, організованою правоохоронцями.

Натомість суд ознайомився з протоколом допиту свідка, який підтвердив, що митник просив хабаря за контрабанду сигарет, аудіозаписами розмов, а також з документами, що зафіксували вручення Сергію Ляхіну 1 тис. мічених доларів.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Бедьо визнав державного інспектора митного поста «Павлово» Закарпатської митниці Сергія Ляхіна винним у хабарництві і призначив йому 51 тис. грн штрафу з позбавленням права 2 роки обіймати посади у митних та податкових органах. На вирок можуть подати апеляцію.

За інформацією НАЗК, у 2024 році Сергій Ляхін заробив на митниці 468 тис. грн та отримав 121 тис. грн пенсії. У власності його дружини – земельна ділянка та два будинки в Ужгороді, один з яких ще не введений в експлуатацію.