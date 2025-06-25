Обвинувачена вимагала 6,5 тис. грн у водія вантажівки в пункті пропуску «Ужгород»

Ужгородський міськрайонний суд визнав старшу державну інспекторку Закарпатської митниці Анастасію Крицьку винною у хабарництві. За вимагання 6,5 тис. грн від водія за безперешкодне митне оформлення багажу посадовиці призначили 42,5 тис. грн штрафу та позбавили права 1,5 роки займати посади у митних та податкових органах.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 12 червня, йдеться про інцидент, який стався у ніч на 28 травня 2021 року у пункті пропуску «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. У зону митного оформлення Закарпатської митниці в’їхала вантажівка Mercedes з вісьмома автомобілями на причепі. Під час спілкування з водієм Анастасія Крицька попросила 6,5 тис. грн за безперешкодне оформлення автівок і її затримали під час отримання хабаря.

Під час судового засідання інспекторка не визнала своєї вини і сказала, що під час оформлення багажу виявила помилку в заповненні загальної декларації прибуття, нібито з печаткою не того перевізника. Анастасія Крицька сказала, що запропонувала водієві переоформити документи, а коли той звернувся за допомогою, погодилася передати гроші від нього знайомим брокерам.

У свою чергу, водій розповів, що за час роботи у сфері міжнародних перевезень неодноразово стикався з різними штучно створеними умовами при оформленні митницею того чи іншого вантажу і йому доводилося постійно сплачувати побори. Коли Анастасія Крицька попросила у нього хабаря, він звернувся до правоохоронців.

Суд вивчив протоколи вручення водієві мічених грошей та аудіозаписи, які підтвердили вимагання хабаря інспекторкою Закарпатської митниці. Також врахував позитивну характеристику Анастасії Крицьки і те, що вона вчинила злочин уперше.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Бедьо визнав старшу державну інспекторку Закарпатської митниці Анастасію Крицьку винною у хабарництві і призначив їй 42,5 тис. грн штрафу з позбавленням права 1,5 роки займати посади у митних та податкових органах. На вирок можуть подати апеляцію.

Зазначимо, що Анастасія Крицька є випускницею Академії митної служби України 2011 року. Після завершення навчання її рекомендували до призначення головним інспектором відділу ведення розрахунків та обліку матеріальних цінностей на митницю у Чопі. Під час розгляду справи у суді вона продовжувала працювати старшою державною інспекторкою Закарпатської митниці.