Посадовцеві загрожує до 8 років ув’язнення

Суд взяв під варту адміністратора Територіального сервісного центру №2141 в Ужгороді Івана Хилу, підозрюваного у хабарництві. Посадовцеві загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 2 червня, підозрюваний отримав хабар від закарпатки, яка отримала свідоцтво про закінчення автошколи та успішно склала теоретичний іспит. Після невдалого складання практики, жінці повідомили, що без хабара цей іспит вона самостійно не складе.

«Повідомивши про це правоохоронців, жінка погодилась з умовами, які висунув 30-річний посадовець. Інспектор сервісного центру надав їй завчасно підготовлений маршрут і сказав добре підготуватись. В результаті, 30 травня, жінка успішно склала практичну частину та передала кошти інспектору, після чого його затримали правоохоронці», – повідомили у прокуратурі.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, затриманим є адміністратор ТСЦ № 2141 Іван Хила, який вимагав за складання іспиту 250 доларів.

«Іван Хила – не просто чиновник, а ще й священник московського патріархату. Тобто ставив автівки на облік, а потім міг і освятити їх за канонами РПЦ. Окрім цього, він викладає право в УжНУ, є кандидатом юридичних наук і старшим викладачем кафедри конституційного права», – написав Віталій Глагола у телеграм-каналі.

За інформацією Віталія Глаголи, Іван Хила служить священником УПЦ МП

Суд арештував підозрюваного з можливістю внести 757 тис. грн застави. За хабарництво йому загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.