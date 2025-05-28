Посадовцеві загрожує до 10 років ув’язнення

СБУ та Нацполіція затримали на хабарі голову Жденієвської селищної ради Василя Култана. За вимагання грошей під час виділення землі, посадовцеві загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ у Закарпатській області 28 травня, селищний голова за хабарі передавав землі громади в тимчасове користування третім особам. Вартість такої послуги він оцінив у 200 тис. грн.

В СБУ не називають прізвища затриманого. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про голову Жденієвської селищної ради Василя Култана. Посадовець вимагав гроші за допомогу у виділенні земельної ділянки для облаштування тимчасового наметового містечка для літнього відпочинку дітей.

Василь Култан керував Воловецькою РДА в часи Віктора Януковича

«Правоохоронці затримали голову селищної ради та його спільника під час отримання частини хабаря у розмірі 100 тис. грн. Їм обом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України», – зазначили в СБУ.

Голові селищної ради загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Зазначимо, що Василь Култан двічі обирався депутатом Воловецької районної ради, а з 2003 по 2006 рік був заступником її голови. У 2010 році призначений Віктором Януковичем головою Воловецької РДА. Василь Култан керує Жденіївською селищною радою з 2020 року.