Івана Шуберта, Мирослава Чорнея та Василя Сопка затримали під час передачі грошей у ресторані Міжгір'я

Міжгірський районний суд визнав Івана Шуберта, Мирослава Чорнея та Василя Сопка винними у підкупі виборців за попередньою змовою групою осіб. За спробу купити голоси 17 мешканців села на виборах голови Пилипецької громади закарпатцям присудили умовні терміни.

Вирок винесли 6 травня. Йдеться про події, які сталися під час виборів голови Пилипецької ОТГ у жовтні 2020 року. Іван Шуберт, Мирослав Чорней та Василь Сопка погодили список з 17 мешканців села Верхній Студений, які за гроші можуть проголосувати за тодішнього сільського голову Пилипця Василя Готру, що змагався за голову ОТГ. Обвинувачених затримали у міжгірському ресторані «Мішельє» під час передачі 17 тис. грн, призначених для підкупу виборців.

Під час судового засідання Іван Шуберт, Мирослав Чорней та Василь Сопка не визнали своєї вини і пояснили, що під час вечері у ресторані один з них просто віддав знайомому 17 тис. грн боргу. Свою причетність до підкупу у суді спростував і ексголова Пилипецької сільської ради Василь Готра.

Натомість суд дослідив відеозапис, на якому обвинувачені аналізують списки виборців, здійснюють підрахунки, обговорюють кандидата Василя Готру, його шанси стати головою ОТГ і кому треба дати гроші для цього.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Кривка визнав Івана Шуберта, Мирослава Чорнея та Василя Сопка винними у підкупі виборців за попередньою змовою групою осіб і присудив їм відповідно по 2 і 3 роки умовного терміну. На вирок можуть подати апеляцію.

Зазначимо, що за результатами виборів 2020 року головою Пилипецької ОТГ обрали Віталія Пиринця.