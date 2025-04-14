Засуджений просив відкат за продаж щебеню за заниженою ціною поза бухгалтерським обліком

Ужгородський міськрайонний суд визнав колишнього т.в.о. директора філії «Королівський спеціалізований кар’єр» Закарпатського облавтодору Руслана Гігу винним у шахрайстві. За отримання 20 тис. доларів відкату за продаж 2 тис. кубометрів щебню по заниженій ціні посадовцеві призначили 3 роки ув’язнення, однак реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Вирок винесли 28 березня. Йдеться про схему, яку налагодив Руслан Гіга у жовтні 2022 році. Він запропонував представнику компанії «East Select» купити у кар’єру 2 тисячі кубометрів щебеню за заниженою ціною поза бухгалтерським обліком. Для цього попросив для себе 20 тис. доларів хабара.

Руслана Гігу затримали під час отримання грошей в ужгородському ресторані «Кілікія» і призначили 1 млн грн застави. В судовому засіданні він визнав свою вину і покаявся у вчиненому. Суд також врахував, що обвинувачений вперше притягається до кримінальної відповідальності та є одруженим.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Бедьо визнав Руслана Гігу винним у шахрайстві і призначив йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.