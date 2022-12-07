За 20 тис. доларів хабара посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення

Затриманому на хабарі директору Королівського кар’єру Руслану Гізі вдесятеро збільшили розмір застави: із 100 тис. грн до одного мільйона. Причина – спілкування зі свідками по справі про хабарництво. Попередню суму застави суд передав у дохід держави. Наразі директору кар’єру загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про зміну запобіжного заходу для директора Королівського кар’єру, затриманого на хабарі, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури ввечері у середу, 7 грудня. «Через порушення в.о. директора філії підприємства покладених на нього обов’язків суд змінив йому запобіжний захід. Так, підозрюваного в одержанні 20 тис. доларів хабара посадовця взяли під варту з можливістю внесення майже 1 млн грн застави», – йдеться у повідомленні.

Причина збільшення застави – спілкування підозрюваного зі свідками. «Під час слідства підозрюваний порушив обов’язок щодо утримання від спілкування зі свідками, кошти у розмірі 99,2 тис. грн за клопотанням прокурора звернуть в дохід держави. Наразі новий розмір застави є вдесятеро більшим і становить 992 400 грн», – додали у прокуратурі.

Як повідомляв ZAXID.NET, директора спеціалізованого кар’єру, який належить Закарпатському облавтодору, затримали на хабарі у 20 тис. доларів у жовтні 2022 року. Посадовець за хабар обіцяв продати замовнику 2 тис. кубометрів щебеню по зниженій ціні. Імені посадовця правоохоронці не називали, однак, за інформацією ужгородського депутата Віталія Глаголи, йдеться про директора Королівського кар’єру Руслана Гігу. За скоєне керівнику кар’єру загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.