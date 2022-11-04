51-річну мешканку закарпатського села Білки разом з її 32-річним сином посадили в тюрму за пропозицію 12 тис. грн хабара поліцейському. Обвинувачені хотіли за гроші домовитись із правоохоронцем про зміну запобіжного заходу і перекваліфікацію справи щодо іншого їхнього родича. За скоєне жінка отримала 4 роки ув’язнення, а її син – понад 5 років, оскільки уже був засуджений за спробу крадіжки.

Як у п’ятницю, 4 листопада, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, інцидент стався ще у березні 2018 року. Тоді матір із сином за хабар намагалися домовитися зі співробітником Іршавського відділення поліції про зміну запобіжного заходу та перекваліфікацію злочину, у вчиненні якого підозрювали їхнього родича.

«Мешканців села Білки викрили після передачі правоохоронцю 12 тис. грн. Наразі жінці призначено покарання у виді ув’язнення строком на 4 роки. Її сина в жовтні цього року вже засудили за замах на крадіжку в умовах воєнного стану, тож загалом його позбавлено волі на 5 років 6 місяців»,– йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав жінку із сином винними ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозицію та надання хабара працівнику поліції, за попередньою змовою). Обвинувачені ще можуть оскаржити вирок в апеляційному суді.