За хабарі поліцейському загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна

На Буковині затримали працівника поліції, який брав хабарі від ухилянтів за оформлення довідок про непридатність до служби в армії. Такі документи давали можливість військовозобов’язаним виїхати закордон. За довідки поліцейський брав по 2,5 тис. доларів з кожного клієнта. Наразі поліція перевіряє, чи причетні до схеми працівники військкомату.

Як у четвер, 20 жовтня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, на Буковині діяла злочинна груп, яка займалася незаконним виготовленням документів для військовозобов’язаних, які намагалися уникнути мобілізації. До схеми був причетний місцевий поліцейський: саме він отримував гроші від ухилянтів.

«За отримання офіційних документів та можливість із ними безперешкодно перетинати державний кордон військовозобов’язані платили по 2,5 тис. доларів з особи. За результатами санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного, вилучено майже 13 тис. євро та 9 тис. доларів США», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі поліція перевіряє, чи причетний до схеми працівник одного із районних військкоматів. Затриманому поліцейському оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання хабарів службовою особою). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною займати певні посади на три роки.