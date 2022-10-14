Закарпатців затримали під час спроби переправити через річку трьох військовозобов'язаних

СБУ затримала групу мешканців Закарпаття, які переправляли військовозобов’язаних до Румунії. Закарпатці проводили ухилянтів до кордону та переправляли через річку Тису. Рух прикордонників чоловіки відстежували тепловізором. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі СБУ Закарпаття, до групи переправників ухилянтів входило п’ятеро мешканців селища Ділове, що на українсько-румунському кордоні. Зазначимо, на цій ділянці прикордонники фіксували неодноразові смерті ухилянтів, які намагалися переплисти Тису.

Про затримання групи переправників військовозобов’язаних до Румунії повідомила прес-служба СБУ Закарпаття у п’ятницю, 14 жовтня. За даними СБУ, мешканці Рахівського району налагодили переправу через річку, що проходить поблизу кордону з Румунією.

«Для прихованого «супроводу» своїх клієнтів вони через тепловізор відстежували пересування прикордонників.Вартість такої послуги фігуранти оцінили у 20 тис. доларів з трьох «ухилянтів». Правоохоронці задокументували спробу забезпечення «групою супроводу» перетину державного кордону потенційними призовниками», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ Закарпаття у коментарі ZAXID.NET уточнили, що до злочинної групи входило п’ятеро чоловіків, усі є мешканцями селища Ділове, яке розташоване на українсько-румунському кордні. Затримали групу ввечері у четвер, 13 жовтня, під час спроби переправити чергових ухилянтів закордон.

В обласній прокуратурі додають, що наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру. Разом з тим, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до переправлення ухилянтів до Румунії.

Зазначимо, на цій українсько-румунському кордоні правоохоронці фіксували неодноразові смерті ухилянтів, які намагалися переплисти Тису, аби потрапити до Румунії. Станом на кінець вересня 2022 року прикордонники зафіксували загибель 11 чоловіків призовного віку, які намагались нелегально потрапити закордон. Основна причина смертей – утоплення під час спроб переплисти річку.

Додамо, на Закарпатті уже не вперше затримують місцевих мешканців, які використовують спецтехніку для переправлення ухилянтів закордон. Схожий випадок був у квітні 2022 року на цій же ділянці українсько-румунського кордону. Тоді контррозвідка СБУ затримала трьох чоловіків, переправляли призовників до Румунії через річку на надувному човні. Щоб уникнути затримання, зловмисники відстежували рух прикордонників тепловізором. За переправу закордон з кожного ухилянта брали по 5-6 тис. євро.