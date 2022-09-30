Організаторам схеми вдалося переправити за кордон 28 ухилянтів

Правоохоронці Львівщини викрили ще один канал переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Ухилянтам виготовляли фіктивні документи про опікунство над людьми з інвалідністю. Організаторів схеми – 41-річного та 49-річного жителів Івано-Франківщини – затримали.

За даними поліції Львівщини, двоє жителів Івано-Франківської області віком 41 і 49 років допомагали ухилянтам втікати за кордон. Учасники схеми виготовляли фіктивні документи чоловікам призовного віку. Зокрема, виготовляли документи про опікунство над людьми з інвалідністю та тими, які потребують постійного догляду. У такий спосіб вдалося переправили за кордон 28 ухилянтів.

Двох жителів Прикарпаття затримали за нелегальне переправлення чоловіків за кордон (фото поліції)

Під час обшуків у затриманих поліцейські виявили та вилучили документи та інші речові докази, що підтверджують їх причетність незаконного переправлення осіб через кордон. Затриманим повідомили підозру за ч.2 ст.332 ККУ. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

Правоохоронці встановлюють інших причетних до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон.