Чоловіків затримали на гарячому після передачі грошей

Двох мешканців Львівської та Волинської областей викрили на схемі переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Вони вивозили ухилянтів за кордон без внесення відомостей в інформаційну базу. За свої послуги вони брали 8000 доларів.

«Підозрювані налагодили схему протиправного перетину кордону особами, що підлягають призову на військову службу. За 8000 доларів США вони гарантували військовозобов’язаному, що переправлять його через державний кордон України. Під час перетину державного кордону, в ході здійснення паспортного контролю службовці прикордонної служби не вносили відповідні відомості до інформаційної бази про перетин кордону, що надавало можливість останнім безперешкодно виїхати за межі країни», – повідомили 26 вересня у Львівській обласній прокуратурі.

У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції додали, що за схемою перед пунктом пропуску клієнта забирав водій буса, учасник оборудки, і перевозив без внесення в базу прикордонників. Затримання відбулося 22 вересня оперативниками управління стратегічних розслідувань, працівниками СБУ, митниці та прокуратури на території АЗС міста Устилуг Волинської області.

Організаторам повідомили про підозру в незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд взяв підозрюваних під варту.

Слідчі встановлюють інших співучасників злочину, зокрема й серед службовців прикордонної служби.