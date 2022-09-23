35-річний українець не потрапив за кордон і отримав кримінальну справу

Прикордонники затримали 35-річного чоловіка, який спробував виїхати за кордон, а після отримання відмови запропонував хабар за свій пропуск.

Випадок трапився у пункті пропуску «Рава-Руська» на Львівщині, повідомила 23 вересня Державна прикордонна служба.

«Під час проходження контролю прикордонники встановили, що чоловік не має права на перетин кордону в умовах воєнного стану. Зокрема у документах наданих на перевірку було зазначено, що він обмежено придатний до служби та перебуває на військовому обліку», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

Після відмови чоловік спробував підкупити прикордонників. Він запропонував 1100 доларів США, тепер відповідатиме за Кримінальним кодексом.

Прикордонники викликали Нацполіцію, які відкрили кримінальне правопорушення за ст. 369 ККУ («пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі»).