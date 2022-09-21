У Грушеві жінка хотіла вивезти 23-річного сина за кордон за 700 євро хабара
Під час воєнного стану військовозобов’язаний хлопець не може виїхати з України
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На кордоні з Польщею матір намагалась підкупити прикордонників, щоб вивезти військовозобов’язаного сина за кордон. Жінка запропонувала прикордонникам 700 євро хабара, але вони відмовились та викликали поліцію.
Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 21 вересня, мати із 23-річним сином намагалась виїхати до Польщі через пункт пропуску «Грушів».
Під час перевірки прикордонники встановили, що підстав для перетину кордону в умовах воєнного стану у військовозобов’язаного чоловіка не було. Під час розмови жінка сказала, що її син навчається у закордонному виші та спробувала домовитись з інспектором. На пропозицію хабаря в розмірі 700 євро прикордонний наряд відповів відмовою.
Прикордонники повідомили про цей випадок працівників Нацполіції. Відповідальність за це правопорушення передбачена ст. 369 ККУ (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).