Мати із 23-річним сином намагалась виїхати до Польщі через пункт пропуску «Грушів»

На кордоні з Польщею матір намагалась підкупити прикордонників, щоб вивезти військовозобов’язаного сина за кордон. Жінка запропонувала прикордонникам 700 євро хабара, але вони відмовились та викликали поліцію.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 21 вересня, мати із 23-річним сином намагалась виїхати до Польщі через пункт пропуску «Грушів».

Під час перевірки прикордонники встановили, що підстав для перетину кордону в умовах воєнного стану у військовозобов’язаного чоловіка не було. Під час розмови жінка сказала, що її син навчається у закордонному виші та спробувала домовитись з інспектором. На пропозицію хабаря в розмірі 700 євро прикордонний наряд відповів відмовою.

Прикордонники повідомили про цей випадок працівників Нацполіції. Відповідальність за це правопорушення передбачена ст. 369 ККУ (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).