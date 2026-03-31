На Сихові у Львові запрацювала платна парковка
Паркувальний майданчик має 117 місць
До теми
У Львові на просп. Червоної Калини на ділянці від будинку №40 до будинку №50 запрацював новий платний майданчик для паркування. Про це у вівторок, 31 березня, повідомили в ЛКП «Львівавтодор».
Як йдеться в повідомленні, новий паркувальний майданчик розташований у 4-й зоні і має загалом 117 місць, з яких 12 призначені для людей з інвалідністю. Працює парковка з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00. Вартість за годину паркування становить 15 грн.
Оплатити за паркування можна за допомогою:
- QR-коду на інфощиті (сервіс для оплати – àbank24, Приват24, UNIP, EasyPay, City24)
- через застосунки у вашому телефоні – àbank24, Приват24, UNIP, EasyPay
- через веб-сайти UNIP, EasyPay, City24
- готівкою через найближчі термінали EasyPay на просп. Червоної Калини, 36 (біля аптеки “Пульс”); просп. Червоної Калини, 54 (вхід до торгового центру Great) та через термінал City24 на просп. Червоної Калини, 36.
Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв, що у Львові запрацювали ще два платні майданчики для паркування – на вул. Медовій, в Галицькому районі, та на вул. Гетьмана Івана Мазепи, 25, в Шевченківському районі.