Нова платна парковка розташована на просп. Червоної Калини

У Львові на просп. Червоної Калини на ділянці від будинку №40 до будинку №50 запрацював новий платний майданчик для паркування. Про це у вівторок, 31 березня, повідомили в ЛКП «Львівавтодор».

Як йдеться в повідомленні, новий паркувальний майданчик розташований у 4-й зоні і має загалом 117 місць, з яких 12 призначені для людей з інвалідністю. Працює парковка з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00. Вартість за годину паркування становить 15 грн.

Оплатити за паркування можна за допомогою:

- QR-коду на інфощиті (сервіс для оплати – àbank24, Приват24, UNIP, EasyPay, City24)

- через застосунки у вашому телефоні – àbank24, Приват24, UNIP, EasyPay

- через веб-сайти UNIP, EasyPay, City24

- готівкою через найближчі термінали EasyPay на просп. Червоної Калини, 36 (біля аптеки “Пульс”); просп. Червоної Калини, 54 (вхід до торгового центру Great) та через термінал City24 на просп. Червоної Калини, 36.

