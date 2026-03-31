В Україні у більшості сфер спостерігається зниження рівня корупції серед населення, однак загальні ризики залишаються високими і потребують уваги антикорупційних органів. Про це у вівторок, 31 березня, повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції за даними дослідження «Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність».

Зазначають, що в опитуванні, яке проводили з вересня по січень 2025 року, взяли участь 2484 громадян та 1203 представники бізнесу. Згідно з результатами, найбільш корумпованою сферою українці вважають будівництво та земельні відносини – про це заявили 31,8% опитаних. Також серед проблемних називають сферу правопорядку, боротьби зі злочинністю, вищу освіту та охорону здоров’я – близько чверті респондентів повідомили про корупцію у цих галузях. Водночас у медзакладах показник зменшився на 4,3% у порівнянні з 2024 роком.

Позитивну динаміку зафіксували і в інших сферах. Зокрема, знизився рівень корупційного досвіду при отриманні послуг енергетичних компаній, а також покращилася ситуація в сервісних центрах МВС. Найменш корумпованими, за оцінками громадян, залишаються центри надання адміністративних послуг.

У НАЗК нагадали, що у 2021 році рівень корупційного досвіду в більшості сфер перевищував 30%, а в правоохоронних органах із корупцією стикався майже кожен другий. Наразі ці показники знизилися.

У 2025 році частка громадян, які давали хабар або стикалися з його вимаганням, становить 18,2% проти 18,7% роком раніше. Водночас серед бізнесу цей показник зріс – до 20,6%, що на 2,6% більше, ніж у 2024 році. При цьому українці не поспішають повідомляти про корупцію. Лише 12,4% громадян заявили, що готові звертатися до відповідних органів. Серед бізнесу цей показник становить 21,1%.

Фактична кількість тих, хто вже повідомляв про корупцію, також зменшилася. У 2025 році лише 7,3% опитаних зверталися до правоохоронців, тоді як у 2024 році таких було більше. Серед бізнесу частка викривачів скоротилася з 17,2% до 9,5%.

Як зазначив представник НАЗК Володимир Харченко, рівень корупційного досвіду в Україні загалом стабілізувався, а громадяни дедалі менше готові миритися з корупцією.

«Корупція – це одна з основних проблем для держави, яку розуміє і фіксує як населення, так і бізнес. Водночас реципієнти не готові толерувати корупцію в Україні», – додав він.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з військовою контррозвідкою СБУ затримали на хабарі лікаря Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Тараса Білобривку. За версією слідства, лікар вимагав 1,5 тис. доларів хабаря від військового за медичний висновок, на який той мав законні підстави.