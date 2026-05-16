Місяць тому українців сколихнула історія Надії Вікарій, яка все дитинство переживала насильство і жорстоке поводження зі сторони рідної матері, сестри та братів. Якщо «спитати в гугла» про жорстоке поводження з дітьми, то новини, що з’являться в стрічці, змушують заціпеніти: буквально щотижня в Україні діти різного віку помирають від голоду, побоїв, випадіння з вікна тощо. Декого з них рятують, проте фізичні та психологічні відбитки залишаються на все життя.

Над дітьми знущаються роками. І часто – не у віддалених хуторах, а майже завжди – на очах у свідків: сусідів, однокласників, вчителів, навіть – працівників соцслужб.

ZAXID.NET розповідає, що робити, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з дітьми або маєте таку підозру, які є ознаки насильства, куди звертатися і який алгоритм роботи відповідальних за належну реакцію служб.

«Краще не втручатися, щоб не було гірше»

За кілька тижнів після оприлюднення страшної історії Надії Вікарій, одна публічна людина написала в соцмережах про моральну дилему – втручатися чи не втручатися, коли в будинку щодня чути крики з матюками, ймовірно, на адресу дитини.

Думки в коментарях розділилися – тих, хто вважав обов’язком втрутитись і зупинити ймовірне насильство, була меншість. Більшість зійшлася на тому, що стороннє втручання може тільки погіршити ситуацію для дитини чи навіть призвести до негативних наслідків для самої людини.

Водночас в контексті медійної історії психологиня Світлана Ройз написала на своїй фейсбук-сторінці на цю тему, зокрема, такі важливі слова:

«Найперше, що нам потрібно – витримати реальність. Це настільки складна тема, що можуть вмикатися захисні механізми: намагання не помітити, уникнути, відвернутися, знецінити стан та емоції дитини, соромити її… Бо витримати цю реальність і взагалі дозволити собі її побачити – дуже складно».

Усвідомити реальність і не відвертатись спонукає і українське законодавство. Голова управління «Служба у справах дітей» Львівської міськради Володимир Фридрак говорить: «Кожен з нас, якщо стає свідком насильства щодо дитини або має підозру на це, зобов'язаний повідомити про таку дитину». Це визначено в постановах Кабміну та в законах «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про охорону дитинства».

Замкнене коло наслідків

Не всі батьки чи інші родичі дитини, які жорстоко поводяться з нею, психопати чи садисти, не всі вбивають дітей. Проте навіть «маленькі і справедливі покарання» (як багато хто вважає) у вигляді ляпаса, відмови у вечері, ненадання медичної допомоги, крику, ігнорування тощо призводять до наслідків, що з часом відбиваються на всьому суспільстві.

В довіднику UNICEF для спеціалістів про індикатори жорстокого поводження з дітьми йдеться про негайні та відкладені в часі наслідки.

«Найнегативнішим наслідком насильства у сім’ї для суспільства в цілому є реплікація насильницької поведінки з покоління у покоління, адже пережите у дитинстві насильство в сім’ї дитина засвоює як норму, яку вона наслідує у своїй власній родині, у вихованні своїх дітей», – йдеться в довіднику.

Тож не важливо, на скільки поколінь ми віддалились від «радянського спадку», що вчив не цінувати в людині людину, якщо насильство над дітьми продовжується і толерується мовчазними свідками.

Щодня 12 жертв

У 2025 році у Львівській області щодня жертвами домашнього насильства ставали 12 людей, серед яких також діти, розповіла ZAXID.NET заступниця відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції у Львівській області Катерина Шаповалова. Загалом на Львівщині впродовж минулого року складено 4631 протокол про вчинення домашнього насильства.

Як поліцейські працюють на викликах про домашнє насильство, коли там є діти? Найважливіше, що треба пам’ятати всім дорослим, говорить Катерина Шаповалова, це те, що «якщо домашнє насильство вчинено в присутності дитини, ця дитина також визнається потерпілою, незалежно від того, чи їй завдано шкоду, і на неї поширюються права потерпілого». Це прописано в ст. 269 Кодексу України про адміністративні правопорушення і це варто пам’ятати дорослим, які сваряться на очах у дітей.

На виклики про домашнє насильство поліцейські прибувають якомога швидше. Дорогою вони перевіряють у базі, чи є у ймовірного кривдника або ж у заявника зареєстрована зброя, передивляються історію викликів за адресою чи за даними людини.

«Якщо на місці конфлікту є дитина, поліцейські оцінюють умови її проживання – чи є загроза життю або здоров’ю. У разі необхідності вилучити дитину, патрульні інформують службу у справах дітей і ювенальну превенцію для негайного реагування. Їх інформують про будь які випадки вчинення домашнього насильства щодо дитини або в присутності дитини», – розповідає Катерина Шаповалова.

Керівник «Служби у справах дітей» ЛМР Володимир Фридрак розповів ZAXID.NET, що з квітня цього року управління працює цілодобово і без вихідних. Якщо раніше інформацію від поліції в управлінні могли прийняти тільки на наступний робочий день, якщо подія трапилася вночі, то зараз реагують негайно.

«Наприклад, вночі працівники патрульної поліції виявляють дитину, якій може загрожувати небезпека, або приходить повідомлення на 102, що, наприклад, сваряться батьки і з квартири чути плач дитини. Ми реагуємо одразу і працюємо спільно», – пояснює Володимир Фридрак.

Коли працівники «Служби у справах дітей» приїжджають на місце події, оцінюють рівень безпеки дитини і складають відповідний акт, на підставі якого у випадку небезпеки її вилучають з сім'ї. Після цього дитину в супроводі працівника служби, фахівця із соціальної роботи і поліцейського доставляють в заклад охорони здоров'я, де її обстежують, далі – за можливості, дитину влаштовують в патронатну сім'ю, а якщо вільної немає, то в центр підтримки дітей «Рідні». Потім працюють органи піклування і суд.

На запитання про те, як часто доводиться забирати дітей з небезпечних умов, Володимир Фридрак відповідає, що іноді таких випадків не буває впродовж кількох тижнів, а часом може бути і по три за тиждень.

Що робить «Служба у справах дітей»

«Наше завдання, насправді, не забрати дитину з сім'ї, а допомогти їй подолати кризу. Ми вважаємо, що успішним є той кейс, в якому дитина повернулася до батьків, для дитини є природним зростати в біологічній сім'ї», – говорить Володимир Фридрак.

Зараз 40% тимчасово вилучених з сім’ї дітей повертаються на виховання до батьків. Для порівняння, до запуску комунальної установи йшлося про 1–3%, каже керівник управління.

Повернення дітей в сім’ю відбувається не просто так. Після того, як дитину довелося забрати, фахівці центру спільно з соціальними працівниками і психологами починають роботу з сім’єю. На це є дев’ять місяців, впродовж яких дитина або повертається до батьків, або отримує статус дитини, позбавленої батьківського піклування, і має бути влаштована в сімейні форми виховання.

«Мушу сказати, що левова частка батьків дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, – понад 90% – зловживають алкоголем. Тому ми посилили роботу із залежними і співзалежними батьками. Це – ключ до вирішення проблеми. Коли немає залежності, з’являються гроші навести лад в помешканні, вдягнути дитину і купити їй канцелярію, загалом почати піклуватися про неї», – розповідає Володимир Фридрак.

В центрі «Рідні» для сімей, які опинилися в складних обставинах, є індивідуальні та групові зустрічі з психологом, який спеціалізується на роботі з узалежненнями. У складних випадках «Рідні» співпрацюють з реабілітаційними центрами. Навіть після повернення дитини додому, сім’я залишається під супроводом.

Керівник «Служби у справах дітей» додає, що війна сильно вплинула на ситуацію – випадки стали складнішими, їх стало більше.

«Зараз ми почали розвивати напрямок дитячої реабілітації – є велика проблема зі зловживанням дітьми психоактивними речовинами, їхня кількість зростає, про що говорять і статистика, і наш досвід. Ми хочемо, щоб такі діти мали можливість проходити повноцінну реабілітацію. В Україні поки немає дитячих реабілітаційних центрів, хоч, наприклад, в сусідній Польщі вони працюють вже з 50 років», – говорить Володимир Фридрак.

Якщо є підозра на жорстоке поводження з дитиною

Насильство над дитиною не завжди є фізичним та очевидним. Проте і психологічне, і сексуальне, й економічне насильство має свої ознаки – від зміненого настрою до специфічних ушкоджень та непритаманних вікові розмов. Детальніше про це можна прочитати в довіднику від UNICEF для фахівців, які працюють з дітьми.

Про який би вид насильства не йшлося, якщо є підозра, що дитину можуть кривдити, необхідно обов’язково повідомляти про це компетентні служби – поліцію, службу у справах дітей. Це – обов’язок будь-якої людини, а в першу чергу тих, хто працює з дітьми.

«Часто люди можуть не заявляти про таку дитину через страх зіпсувати стосунки з кимось з близьких, страх негативних наслідків для себе тощо. Та повідомити нам можна анонімно і зручним каналом – телефоном, на електронну пошту. Будь-яке повідомлення про дитину, яка перебуває в складних обставинах, розглядається однаково і анонімність звернення на це не впливає», – пояснює Володимир Фридрак.

Окрім поліції або «Служби у справах дітей», повідомити про дитину в складних обставинах можна за номером дитячої гарячої лінії у Львові 15–80.

Медики, освітяни, працівники комунальних установ Львівської міської ради, інші службовці мають алгоритми, щоб в межах своєї роботи визначати дітей, які потребують допомоги.

Якщо говорити про освітян, то львівський алгоритм відрізняється від національного. В Україні для того, щоб вчитель повідомив службу в справах дітей, дитина має бути відсутня в школі впродовж 10 робочих днів. У Львові вчитель з’ясовує причини відсутності у батьків одразу і якщо протягом трьох днів зробити це не вдалось, повідомляє управління «Служба у справах дітей». Працівники управління виїжджають за адресою проживання дитини і розбираються в ситуації.

«Якщо дитина ходить в школу, але вчитель, наприклад, помічає на ній синці чи що її поведінка змінилася, стан пригнічений тощо він так само має звернутися в службу у справах дітей і ми працюємо за місцем проживання дитини. Якщо дитина повідомила про насильство зі сторони батьків, то виїжджаємо негайно і вирішуємо питання про вилучення дитини. Якщо є ознаки неналежного виконання батьківських обов’язків, виїжджаємо впродовж трьох днів», – пояснює Володимир Фридрак.

Візит працівників «Служби у справах дітей», говорить Володимир Фридрак, відбувається не для покарання батьків, а для виявлення проблеми, потреб сім’ї, щоб мати змогу надати їй кваліфіковану допомогу, необхідні соціальні послуги.

«Наприклад, дитина-підліток, важка комунікація в сім’ї, батьки не можуть самостійно справитися. Ми можемо взяти таку сім'ю на облік і вже фахівці з соціальної роботи з залученням психологів будуть допомагати», – наводить приклад керівник управління.

Коли дитина в небезпеці, її вилучають з сім’ї. Ознаки того, що з дитиною щось не так, можуть бути такі:

синці, особливо в нетипових місцях;

різка зміна поведінки;

відсутність контакту з однокласниками;

зміни в зовнішньому вигляді – з акуратного на неохайний;

погіршення успішності в навчанні тощо.

«Дорослим важливо відстежувати зміни, адже дитина може не прогулювати школу і бути відмінником, але в сім’ї можуть бути інші складні обставини», – додає Володимир Фридрак.

На попередження та виявлення випадків жорстокого поводження з дітьми працюють також поліцейські. Офіцери служби освітньої безпеки та шкільні офіцери вчать дітей та молодь про алгоритм дій у випадку домашнього насильства, розповідають, куди можна звернутися, як реагувати.

«Ми розповідаємо старшим дітям, що таке насильство, які бувають його форми – фізичне, економічне, психологічне, сексуальне насильство, як воно проявляється. І недавно був випадок, коли до офіцера у школі звернулась дитина і повідомила про ймовірний факт вчинення щодо неї домашнього насильства», – розповідає Катерина Шаповалова.

Окрім номерів 102 і 112, діти й підлітки можуть звертатися на Національну дитячу гарячу лінію для дітей і молоді за номером 116–111, на Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації за номером 116–123 або 0800–500–335. Всі працюють цілодобово.

Якщо дитину сварять на вулиці

Часом в Україні можна стати свідком насильства над дітьми навіть у громадських місцях – у батьків здають нерви в магазині, на майданчику чи в громадському транспорті.

Психологиня Світлана Ройз пояснює, що робити, щоб зупинити крики або побиття дитини і при цьому не наразитися на небезпеку. Вона додає, що сама намагається виходити з того, що дорослому, який ображає дитину, може в цей момент бракувати ресурсу або знань. Це допомагає не посилювати конфлікт, що може відобразитися на дитині.

Якщо є пряма загроза здоров’ю чи життю дитини, слід негайно викликати поліцію. Якщо ж йдеться про крики і подібне, можна використати «ефект свідка».

«Іноді достатньо підійти ближче, встановити зоровий контакт із дорослим. Наша присутність уже може знизити рівень агресії. Прямі напади можуть, навпаки, підвищити напругу, і тоді дитині може дістатися ще більше вже без свідків. Це дуже важливо – не нашкодити дитині! Якось я зробила вигляд, що у дорослого щось випало з кишені, і запитала: це ваше? Це збило хвилю напруги. Потім сказала: чи можу я допомогти? Здається, ви втомлені, а дитина зараз налякана», – йдеться в дописі Світлани Ройз.

Як ще допомогти дітям

Один зі способів допомогти дітям, які живуть у Львівській громаді і опинилися в складних життєвих обставинах, – це стати патронатною сім’єю для них. Зараз у Львові є всього шість патронатних сімей і цього мало.

«Я закликаю тих, хто хоче допомогти дітям, ставати патронатними вихователями. Для дитини це можливість побачити здорове середовище, здорові стосунки між членами сім'ї, можливість ніколи не потрапити в інституційний заклад і не нести цей досвід все життя», – говорить Володимир Фридрак.

Патронатна сім’я допомагає подолати кризу і дитині, і її рідним батькам, вона приймає дитину, коли її вилучають з дому. Патронатна сім’я проходить спеціальне навчання, має якісний соціальний супровід і постійну підтримку «Служби у справах дітей».

«Які вимоги? Я не люблю про це говорити, тому що часто, коли люди задумаються над ідеєю всиновити дитину, стати патронатним вихователем, опікуном, піклувальником, вони починають шукати причину, чому ні, і більшість її знаходить. Звертайтесь одразу до нас і якщо є причини, чому ви не можете стати патронатними батьками, то можна стати наставником для дитини, прийомними батьками або батьками-вихователями. Просто зверніться до нас і ми знайдемо варіанти», – підсумовує Володимир Фридрак.