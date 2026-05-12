37-річного професійного спортсмена підозрюють у сексуальному насильстві над малолітніми ученицям

37-річного тренера із джиу-джитсу судитимуть у Києві за насильство над ученицями. Перші злочини він вчинив ще у 2017 році. Про це повідомив у вівторок, 12 травня, Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, 37-річного професійного спортсмена, дитячого тренера з бразильського джиу-джитсу обвинувачують у сексуальному насильстві над малолітніми ученицями. Слідство встановило, що чоловік проводив індивідуальні заняття для дітей. Зокрема, встановили випадок, коли батьки привели до нього 11-річну доньку, сподіваючись на розвиток та соціалізацію дитини. Натомість вона стала жертвою просто під час занять.



«Залишаючись наодинці з дівчинкою, тренер вчинив сексуальне насильство та згодом повторював його знову. Він цілеспрямовано використовував довіру дитини та її вразливість. Через вік дівчинка просто не розуміла, що відбувається, а тренер запевняв, що в його діях немає нічого поганого, але переконував скоєне приховувати», – розповів Кравченко.



Тренера викрили завдяки прихованій камері в залі під час чергової спроби здійснити наругу над дитиною. А згодом через розголос справи його впізнала ще одна потерпіла – колишня вихованка із Запоріжжя.

«Перебуваючи за кордоном, вона наважилась розповісти про насильство, якого зазнала від цього тренера також у 11-річному віці», – йдеться у повідомленні.

Відтак вдалося з’ясувати, що перші злочини він вчинив ще у 2017 році. Зараз чоловік під вартою, триває судовий розгляд справи.



«Попри наявні свідчення і відеодокази, своєї вини він не визнає. Це типова поведінка, кривдники завжди заперечують все до останнього, але йому це не допоможе», – наголосив Кравченко.

Нагадаємо, на початку травня у Вінниці затримали засновника християнського реабілітаційного центру за підозрою в систематичному сексуальному насильстві щодо неповнолітніх дівчат, які перебували в центрі. Чоловік розбещував дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, протягом 15 років.