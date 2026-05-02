Чоловіка затримали після пʼяти років слідства

У Вінниці затримали засновника християнського реабілітаційного центру за підозрою в систематичному сексуальному насильстві щодо неповнолітніх дівчат, які перебували в центрі. Чоловік розбещував дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, протягом 15 років, повідомили 2 травня у пресслужбах Офісу генпрокурора та поліції Вінниччини.

Фігурант створив заклад у 2006 році як місце, де діти у складних життєвих обставинах, мали отримувати допомогу. Втім, від початку роботи центру чоловік скоював злочини сексуального характеру проти дівчат-вихованок.

«З кожної групи, яка систематично збиралась на базі закладу і налічувала від 25 до 50 дітей, чоловік обирав жертв серед дівчат. Далі використовував довіру до нього як до вихователя, навмисно залишався з дитиною наодинці та вчиняв насильницькі дії. Місцем злочинів ставав практично кожен куточок центру: кабінет, кімнати, котельня, туалет і навіть виїзний відпочинок на природі», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Щоб діти не розповідали про пережите та не чинили опір, чоловік залякував їх. Злочини проти дітей засновник центру скоював до 2021 року, допоки мати 13-річної вихованки дізналася про насильство над дитиною та звернулася до правоохоронців.

За пʼять років розслідування слідчі опитали десятки колишніх підопічних центру та свідків та встановили щонайменше 10 жертв чоловіка. Ними виявилися дівчата, яким на момент вчинення наруги було від 8 до 14 років.

Фігуранта затримали та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 153 ККУ, ч. ч. 1, 2 ст. 156 ККУ (сексуальне насильство та розбещення малолітніх і неповнолітніх). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.