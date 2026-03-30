Нацгвардійцю повідомили про підозру в хабарництві

У Києві затримали полковника Національної гвардії України, який хотів придбати собі фіктивну довідку про інвалідність за 6000 доларів. Завдяки підробному документу він хотів виключитися з військового обліку та отримувати виплати від держави, повідомили у понеділок, 30 березня, у пресслужбах ДБР та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, фігурантом є колишній начальник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Імені експосадовця правоохоронці не уточнили.

Зазначається, що полковник хотів звільнитися з військової служби, оформивши фіктивну інвалідність II групи. Для цього він звернувся до члена експертної команди одного з медзакладів Києва та запропонував йому хабаря за потрібне йому рішення.

«Попри відмову медичного працівника, який підтвердив відсутність у нього підстав для встановлення інвалідності, підозрюваний не полишив намір. 24 березня 2026 року він передав частину обумовленої суми – 3000 доларів США, після чого був затриманий у порядку ст. 208 КПК України», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші та інші докази неправомірної діяльності полковника. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нацгвардійця помістили під варту з можливістю внесення застави у майже 1 млн грн. До того суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про передачу полковника на поруки.