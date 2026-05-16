РФ може встановлювати системи РЕБ на «шахеди»

На окремих російських «шахедах» можуть встановлювати засоби радіоелектронної боротьби, призначені для протидії українським дронам-перехоплювачам і створення перешкод роботі радарних систем. Про це у п’ятницю, 15 травня, повідомив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, є підстави вважати, що частину «шахедів» можуть оснащувати двома типами таких систем: для придушення сигналів українських перехоплювачів і для ускладнення роботи радіолокаційних станцій. Водночас наголошується, що ця інформація поки не має остаточного підтвердження, однак відповідні ризики вже аналізуються фахівцями.

«Нічого тут несподіваного для нас немає, але важливо тримати всю ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть пiдтверджени», – наголосив Бескрестнов.

Окремо він зазначив, що російські дрони продовжують модернізувати. Раніше повідомлялося, що «шахеди» почали виконувати маневри під час наближення українських дронів-перехоплювачів, що ускладнює їхнє знищення. Також фіксуються зміни в інших типах російських БпЛА, зокрема «Гербера», які отримують оновлені антени, що може свідчити про розширення технічних можливостей цих систем.

На початку травня стало відомо, що російські війська почали використовувати безпілотники типу «гербера» для доставляння та скидання FPV-дронів із бойовими зарядами в тилових районах.