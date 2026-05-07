Російські війська почали використовувати безпілотники типу «гербера» для доставляння та скидання FPV-дронів із бойовими зарядами в тилових районах. Про це в четвер, 7 травня, повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, один із таких FPV-дронів виявили на даху багатоповерхового будинку більш ніж за 30 км від кордону. Ще один безпілотник напередодні знайшли просто на вулиці.

Точне місце виявлення дронів Бескрестнов не назвав. Однак у коментарях до його допису користувачі припускають, що йдеться про Харків.