Внаслідок влучання БпЛА Бескрестнов дістав поранення

Радник міністра оборони України 51-річний Сергій «Флеш» Бескрестнов у понеділок, 20 квітня, повідомив, що ледь не загинув унаслідок атаки російського безпілотника, який влучив у його будинок.

За словами Бескрестнова, уночі російський керований реактивний дрон типу «шахед» врізався у стіну його будинку. Внаслідок удару будинок зруйновано.

«Мене зачепило, але головне – я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить», – зазначив він.

Київська обласна військова адміністрація повідомляла, що під час нічної атаки у Броварському районі постраждав 51-річний чоловік, також пошкоджено два приватні будинки, чотири автомобілі, вибито вікна у багатоквартирному будинку та будівлі басейну.

Доповнено о 13:45. Бескрестнов розповів в етері телемарафону, що росіяни запустили по його будинку одразу чотири реактивні безпілотники.

«Росіяни застосували чотири реактивні “шахеди” Це була така спеціальна операція, мабуть, з ціллю знайти мене та ліквідувати. Два “шахеди” збили наші хлопці перехоплювачами, але два – долетіли до меж міста Києва», – сказав він.

Радник міністра вважає, що це був цілеспрямований удар.

«Вперше таке бачу, щоб ворог намагався ліквідувати когось, використовуючи “шахеди” отак цілеспрямовано», – наголосив Бескрестнов.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров призначив Бескрестнова своїм радником із технологічних напрямків оборони у січні 2026 року. Він займається розробкою рішень для протидії російським безпілотникам.