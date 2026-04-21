Суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Віталій Нікушин не підтвердив відповідність займаній посаді через те, що ігнорував оцінювання Вищої кваліфікаційної комісії суддів з 2024 року. Судді загрожує звільнення. Про це 21 квітня повідомило «Слідство.Інфо».

Зазначається, що перший виклик Віталій Нікушин пропустив через декретну відпустку. Водночас причину неявки на резервну дату суддя не повідомляв.

Віталій Нікушин (Фото ініціативи «Спільнота: Судді»)

Окрім цього, ВККС не змогла повідомити про засідання Нікушина особисто, оскільки він користується електронною поштою лише на російському домені – yandex.ru. Через це всі повідомлення дублювали через суд і офіційний сайт ВККС.

Водночас Нікушин знав про засідання, адже телефонував до канцелярії ВККС, зазначили в останній.

16 квітня 2026 року члени Комісії внесли рекомендацію до Вищої ради правосуддя про звільнення Нікушина.

Зазначимо, у 2019 році Вища рада правосуддя кваліфікувала роботу Віталія Нікушина в одній зі справ «з явним порушенням закону, несумісним із чесним і сумлінним виконанням обов’язків судді, повним, всебічним та об’єктивним розглядом судової справи», через що Нікушина звільнили. Уже в грудні 2023 року суддю поновили на посаді судді Києво-Святошинського райсуду Київщини.

У 2024 році «Слідство.Інфо» виявило у декларації судді два елітні авто у 15 тис. грн, що у 200 разів нижче їхньої ринкової вартості. Торік САП звернулась до ВАКС з клопотанням про визнання необґрунтованими активів, які в період 2022–2023 років набув Нікушин. Ідеться про авто Mercedes-Benz, частину вартості авто Renault Zoe та гроші на банківських рахунках судді. Правоохоронці оцінюють все це у понад 3 млн грн.

У 2024 році Вища рада правосуддя відкрила на Нікушина дисциплінарну справу. Зараз це провадження суддя оскаржує у Верховному Суді.

У 2025 році Віталій Нікушин також отримав у подарунок Tesla Model 3 2023 року за 600 тис. грн. Водночас його ринкова вартість становить від 900 тис. грн. У декларації за 2025 рік Нікушин не вказав зарплати, а лише 121 тис. грн пенсії.