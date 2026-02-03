Кандидатка очолює центр безоплатної правової допомоги і служила в ЗСУ

У вівторок, 3 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди з кандидатами на посади суддів апеляційних загальних судів. Серед кандидатів була адвокатка з Кривого Рогу Наталія Родрігес, яка під час війни їздила в Росію і в Крим, а також змогла купити дві машини за 2,4 тис. доларів. ZAXID.NET занотував пояснення кандидатки.

Наталія Родрігес – випускниця Одеської юридичної академії. Вже кілька років вона працює директоркою Криворізького місцевого центру з надання безоплатної правової вторинної допомоги. У 2023 році вона подалася на конкурс на посаду судді апеляційного суду, співбесіда в межах якого проводилась сьогодні.

Під час засідання кваліфікаційної комісії її члени зазначили, що Наталія Родрігес успішно склала попередні письмові тести і виконала практичне завдання. Проте виникли питання до її доброчесності.

Дві машини за ціною половини

У 2018 році Наталія Родрігес придбала за суму, еквівалентну 730 доларам США, автомобіль Škoda Oktavia 2008 року випуску. У 2019 році вона купила Porsche Cayenne 2008 року випуску за приблизно 1660 доларів США. Саме такі суми вказані в деклараціях про доходи кандидатки.

На запитання комісії, як їй це вдалося зробити, адже ціна очевидно не відповідає ринковій навіть на той час, Наталія Родрігес сказала, що знизити суму в договорах її просили продавці.

«Відповідно до роз’яснень НАЗК, застосовується (в декларації – ред.) саме сума, відображена в правочині (договорі купівлі-продажу – ред.). Чому така сума? Тому що на той момент така умова була від продавця. Єдине, що я могла зробити, це утриматись від укладання цього договору, але, враховуючи те, що на той час я не була ні суддею, ні кандидатом на посаду судді, ні навіть в розумінні закону України «Про державну службу» державним службовцем, у мене не було ніякого наміру приховувати цю вартість. Якби ця ситуація була зараз, якби я була суддею, навіть кандидатом на посаду судді, враховуючи всі сумніви і питання, які до мене виникають, я би відмовилась від того правочину. А на той момент на мене не розповсюджувався пункт 4,2 Бангалорських принципів поведінки суддів», – сказала кандидатка.

Зазначимо, що пункт 4.2 Бангалорських принципів поведінки судді каже, що суддя має добровільно приймати ряд обмежень через суспільну увагу та дотримуватися високих стандартів поведінки відповідно до свого статусу

«У мене тоді фактично був вибір і можливість укласти такий правочин. Я скористалася своїм правом придбати автомобіль, який мені подобався, як пересічний громадянин. Ніяких порушень я в цьому тоді не бачила», – додала вона.

Наталія Родрігес сказала, що реальна ціна першого автомобіля становила 90 тис. грн, а згодом вона продала його за 128 тис. грн. За Porsche Cayenne вона, за її словами, насправді заплатила суму, еквівалентну 8 тис. доларів, а автомобіль мав проблеми з двигуном, електронікою тощо.

Забула про поїздки в Росію

Кваліфікаційна комісія також знайшла невідповідності в анкеті та декларації доброчесності Наталії Родрігес. В поданих на розгляд комісії документах вона зазначила, що з 2014 року, відколи Росія окупувала Кримський півострів, вона не була ані в Росії, ані в Криму. Водночас дані від Державної прикордонної служби свідчать про те, що кандидатка в 2018 і в 2019 році їздила в Росію і в Крим.

Спочатку Наталія Родрігес пояснила, що в Росії живе її двоюрідний брат, з яким у неї були близькі стосунки до початку повномасштабного вторгнення. Обидві поїздки, сказала вона, були пов’язані з сімейними обставинами.

На запитання про те, чому вона збрехала в документах про відвідування Росії та окупованої нею території, Наталія Родрігес спочатку говорила про помилку, адже документи заповнював її помічник, а потім сказала, що забула про те, що була в Росії.

Додамо, що Наталія Родрігес з початку повномасштабного вторгнення також служила в ЗСУ. Про своє звільнення вона повідомила на початку 2025 року.

У комісії також була низка запитань до інформації в деклараціях про доходи Наталії Родрігес, на що кандидатка щоразу відповідала, що «це була технічна помилка».

Зрештою, вища кваліфікаційна комісія суддів відхилила кандидатуру адвокатки Наталії Родрігес на посаду судді апеляційного суду.