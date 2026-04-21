Затримання співробітників ТЦК та СП в Одесі, 21 квітня 2026 рік

У вівторок, 21 квітня, в Одесі співробітники Служби безпеки України затримали групу військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомило «Суспільне» та місцеві телеграм-канали.

Джерела журналістів в СБУ повідомили, що затримані – восьмеро представників Пересипського РТЦК та СП і дільничий. Зазначається, що затримані вимагали 50 тис. доларів хабаря (за іншими даними 30 тис. доларів) у чоловіка з відстрочкою. У військових зі собою могли бути битки, кастети і готівка.

Увага! Відео 18+, присутня лайлива лексика!

В Одеському обласному ТЦК та СП підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП. Там заявили, що відомство співпрацює з правоохоронцями для з’ясування всіх деталей.

«Наша позиція залишається незмінною: ми зацікавлені у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні. Будь-які порушення закону в лавах Збройних Сил України є неприпустимими, а системне очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом», – ідеться в повідомленні.

Там зазначили, що додаткові роз’яснення щодо інциденту нададуть після отримання та уточнення офіційних даних.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що розпочали службове розслідування за фактом затримання військовослужбовців груп оповіщення Пересипського РТЦК та СП. Розслідування здійснюватиме ГУ Військової служби правопорядку ЗСУ.

«Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки усунено від виконання службових обов’язків», – наголосили там.

Нагадаємо, удень вівторка в телеграм-каналах Одеси почали з’являтись відео нібито зі затриманням співробітників ТЦК. Повідомлялось, що це відбулося на вулиці Балківській із переслідуванням та пострілами.

За інформацією джерел видання «Думська», потерпілий, у якого вимагали гроші, заздалегідь звернувся до СБУ. Раніше його нібито вже затримували співробітники ТЦК. Вони ігнорували надані чоловіком документи, зокрема посвідчення УБД, та продовжували погрожувати затриманням.

Чоловік заявив, що піде на угоду з військовими та згодився передати їм 30 тис. доларів, але перед цим зв’язався з СБУ.