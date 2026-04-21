У Рівному на вулиці Соборній працівники групи оповіщення застосували сльозогінний газ до водія, після чого його витягли з автомобіля та доставили до ТЦК. Чоловік уже пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

Відео інциденту опублікували у понеділок, 20 квітня, у телеграм-спільноті «Рівне 1283». На записі з відеореєстратора чути, як водій просить працівників ТЦК зачекати та розмовляє телефоном, зокрема з адвокатом. У цей момент під’їжджає мікроавтобус, з якого виходять люди в балаклавах і застосовують до нього сльозогінний газ.

За словами очевидців, після цього чоловіка силоміць витягли з автомобіля, а пошкоджений транспорт залишили посеред дороги.

Водночас пресслужба Рівненського обласного ТЦК та СП заявила, що затриманий – порушник військового обліку і 20 квітня він добровільно проїхав до терцентру комплектування.

«Проте вже на місці чоловік вступив у суперечку із військовослужбовцями та відмовився виконати законні вимоги представників ТЦК. Конфлікт завершився. Військовозобов'язаний Г. у встановленому порядку пройшов ВЛК та призваний по мобілізації до лав Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.