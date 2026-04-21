Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи для патрульних поліцейських

Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи патрульним поліцейським, яких підозрюють у службовій недбалості під час стрілянини у Голосіївському районі. Про це у вівторок, 21 квітня, повідомило «Суспільне».

Один із підозрюваних – патрульний поліцейський Михайло Дробницький. У суді він розповів, що не тікав із місця стрілянини, а шукав укриття, щоб відкрити вогонь по нападнику. За словами поліцейського, після прибуття на місце виклику він із напарницею побачив цивільних із вогнепальними пораненнями, серед яких була дитина. Патрульні викликали підкріплення та швидку допомогу, а дитину мала оглянути напарниця. У цей час із під’їзду вийшов озброєний чоловік і відкрив вогонь.

«Я почав відходити для того, щоб знайти укриття. Паралельно я кричав, щоб усі тікали, розходилися. Знайшовши укриття, вживав усіх заходів, щоб виявити нападника і знешкодити його», – пояснив патрульний.

Підозрюваний у службовій недбалості патрульний поліцейський Михайло Дробницький. Фото – «Суспільного»

Водночас прокурор Сергій Ходаківський повідомив, що опитані свідки стверджують: патрульні поліцейські залишили місце події й не надали допомогу цивільним. Прокурор клопотав про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки вважає, що підозрюваний може переховуватися від слідства.

Суд обрав для Михайла Дробницького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 266 тис. грн. Адвокат підозрюваного Михайло Баховський повідомив, що разом із клієнтом планують внести заставу та оскаржити запобіжний захід в апеляції. Сторона захисту проситиме замінити тримання під вартою на нічний домашній арешт.

Друга підозрювана – патрульна поліцейська Анна Дудіна. Вона заявила, що не визнає себе винною у службовій недбалості. За словами патрульної, вона з напарником їхала на виклик щодо хуліганства. Уже на місці вони побачили поранених людей, зокрема дитину. Анна Дудіна стверджує, що розпитала хлопчика про його стан і побачила, що він має поранення голови. Поліцейська зазначила, що двічі намагалася викликати швидку допомогу за номером 103, але там не відповідали. Після цього вона вирішила піти до службового авто по аптечку, а коли відійшла від дитини приблизно на 30 метрів, пролунали постріли.

«Я відійшла буквально метрів 30, і почула постріли. Звісно, я почала шукати укриття. Я не бачила самого стрільця, була на відстані. Я не могла дістати свою табельну зброю і почати стріляти туди, куди не бачу. Кожну хвилину я думала про цього хлопчика, кожну хвилину думала, як мені повернутися і забрати його», – розповіла Анна Дудіна.

Після прибуття підмоги вона разом із хлопчиком пішла до ресторану поруч, де вони очікували на прибуття медиків.

Підозрювана у службовій недбалості патрульна поліцейська Анна Дудіна. Фото – «Суспільного»

Прокурор просив суд обрати для патрульної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд відправив Анну Дудіну під арешт, але вона також має право внести заставу – 266 тис. грн.

Нагадаємо, вдень 18 квітня у на вулиці Деміївській у Голосіївському районі Києва колишній український військовий Дмитро Васильченков влаштував стрілянину. Злочинець почав хаотичну стрільбу на вулиці, а потім увірвався до супермаркету й захопив людей у заручники. Внаслідок стрілянини загинули семеро людей, ще понад 10 – отримали поранення. Стрільця ліквідували під час затримання, оскільки він не висунув жодних вимог, не йшов на переговори та стріляв у поліцейських. Правоохоронці кваліфікували стрілянину як терористичний акт.

Наступного дня, 19 квітня, у мережі зʼявилось відео стрілянини у Києві. На кадрах видно, що двоє патрульних поліцейських, які прибули на місце події, втекли почувши постріли. Того ж дня на тлі скандалу Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції.

20 квітня ДБР оголосило патрульним підозри у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 367 ККУ).