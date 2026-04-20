Момент втечі поліцейських під час теракту в Києві

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом патрульним поліцейським, які втекли з місця подій під час теракту в Києві 18 квітня. 20 квітня у пресслужбі ДБР повідомили, що вони не вжили необхідних заходів для припинення стрілянини та не захистили людей.

За даними слідства, 18 квітня екіпаж патрульної поліції, який ніс службу в Голосіївському районі Києва та мав із собою табельну вогнепальну зброю, отримав виклик про побутовий конфлікт на вул. Деміївській. Правоохоронців повідомили, що озброєний чоловік відкрив вогонь по людях з травматичної зброї, зайшов до квартири та підпалив її, а згодом вийшов на вулицю з карабіном та продовжив стрілянину.

«На момент прибуття правоохоронці бачили поранену дитину та двох дорослих із вогнепальними пораненнями, яким перехожі намагалися надати допомогу. Поліцейські були обізнані про озброєного нападника та реальну загрозу для життя людей. Закон дозволяв їм застосувати табельну зброю без попередження, щоб припинити збройний напад. Однак правоохоронці не застосували зброю і не вжили жодних заходів для припинення стрілянини. Натомість екіпаж покинув місце події, фактично залишивши поранених та інших людей без захисту», – повідомили у пресслужбі ДБР.

На відео з бодікамер поліцейських, яке оприлюднив Офіс генпрокурора, видно, як один із них підходить до поранених. На кадрах видно, що біля людей, в яких стріляли, стоять дві дитини. Після того як нападник знову відкрив вогонь, поліцейський втік. В руках у нього видно зброю.

«Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини. Натомість, патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично тікає з місця події. Через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих», – йдеться у повідомленні генпрокурора Руслана Кравченка.

Упродовж кількох годин чоловік вбив шістьох людей. Ще одна людина померла від отриманих поранень у лікарні.

За даними ДБР, неналежне виконання службових обов’язків могло сприяти тому, що нападник продовжив стрілянину. Двом патрульним повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 367 ККУ). Слідчі подали клопотання про тривання їх під вартою.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 18 квітня озброєний чоловік відкрив вогонь по мешканцях. Нападником виявився колишній український військовий Дмитро Васильченков.

Внаслідок стрілянини загинули семеро людей, ще щонайменше 14 – отримали поранення. Правоохоронці кваліфікували стрілянину як терористичний акт.

Наступного дня, 19 квітня, у мережі зʼявилось відео стрілянини, на якому видно, що двоє поліцейських втекли після перших пострілів. Водночас на місці інциденту з вбивцею залишились цивільні громадяни. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських, яких наразі відсторонили від роботи.

На тлі скандалу про втечу патрульних поліцейських начальник Департаменту патрульної поліції, генерал поліції 3-го рангу Євгеній Жуков подав у відставку. Він засудив дії своїх підлеглих та запевнив, що безпосередні керівники патрульних також будуть притягнуті до відповідальності. Крім того, Євгеній Жуков заявив, що патрульні поліцейські мали одразу ліквідувати стрільця.