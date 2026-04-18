Дмитро Васильченков кілька років тому влаштував бійку у супермаркеті

Ліквідований уродженець Москви, який влаштував стрілянину у Голосіївському районі Києва, служив у лавах Збройних сил України. Про це у суботу, 18 квітня, повідомив депутат Ужгородської міської ради від партії «Рідне Закарпаття» та ексжурналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі, а також «Телебачення Торонто».

Народився у Москві, служив в українській армії

Відомо, що Дмитро Васильович Васильченков народився у Москві 21 квітня 1968 року. Проте Васильченков мав українське громадянство та проживав у Бахмуті Донецької області. У 2015–2017 роках тимчасово проживав у російській Рязані. За даними Віталія Глаголи, у Росії стрілець був зареєстрований за адресою: м. Рязань, вул. Єсеніна, 112, кв. 187. Потім Васильченков повернувся до України й оселився у Києві на вулиці Деміївській, 35, кв. 176.

За даними Віталія Глаголи, до 2004 року Дмитро Васильченков служив на Донеччині у лавах 254-ї мотострілецької дивізії у батальйоні матеріально-технічного забезпечення. Зауважимо, що колишній перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль (лютий 2015 – липень 2021), генерал-полковник ЗСУ, під час виступу на засіданні Верховної Ради, що було присвячене пʼятій річниці російської агресії проти України, повідомляв, що у 2004 році 254-та мотострілецька дивізія, що дислокувалася у місті Бахмут (у минулому – Артемівськ), була розформована. У цьому Коваль звинувачував колишнє вище керівництво України, зазначаючи, що спецслужби неодноразово попереджали про плани Росії щодо захоплення Криму, однак попри застереження, «протягом багатьох років системно знищувалася та роззброювалася українська армія, руйнувалася система мобілізації і структура матеріально-технічного забезпечення».

Віталій Глагола стверджує, що Васильченков був звільнений у запас, а після 2022 року продовжив службу в ЗСУ. Водночас, за даними осінтерів «Телебачення Торонто», Васильченков був військовим пенсіонером України. У 2023 та 2024 роках судився з Головним управлінням Пенсійного фонду в Києві. Суд задовольнив позови Васильченкова та присудив підвищити йому пенсійні виплати та нарахувати доплати – 2 тис. грн.

Підтримував окупацію Донеччини та симпатизував Гіркіну й Гітлеру

Журналісти «Телебачення Торонто» знайшли у фейсбуці антиукраїнські та антисемітські дописи Васильченкова, які він публікував у 2016–2019 роках на сторінці з ніком «Бахмут В.Д.В». Зокрема, він засмучувався, що Ігорю Гіркіну не вдалося захопити Бахмут у 2014 році, а також закликав до силової «зачистки» жителів міста.

Мав авто з українськими номерами та рахунки в російських банках

Віталію Глаголі вдалося встановити, що 5 травня 2015 року Дмитро Васильченков зареєстрував у Бахмуті на Донеччині автомобіль Volkswagen Transporter 2008 року з номером AH5585HB, однак згодом автомобіль зареєстрував на себе інший власник.

За даними Віталія Глаголи, Дмитро Васильович Васильченков, який народився 21 квітня 1968 року, мав рахунки у російських банках «Сбербанк» та «Альфа-Банк», що прив’язані до номера +7 910 644 98 94. У «Сбербанку» Васильченков мав депозит – понад 166 тис. рублів, станом на 2021 рік на нього були нараховані 9 тис. рублів відсотків. У «Альфа-Банку» до номера Васильченкова були прив’язані три банківські картки, строк дії яких сплинув у 2019 році.

Вчинив бійку й уник відповідальності

Крім того, у 2024 році Васильченкова судили за умисне нанесення травм, але він уник кримінальної відповідальності після примирення з постраждалим. У коментарі для ТСН постраждалий чоловік на ім’я Платон розповів, що сутичка між ним та Васильченковим виникла на касі супермаркету «АТБ» у 2023 році: «Цей чоловік підійшов, став поза чергою переді мною та перед ще декількома людьми. Він почав пробивати на касі свої товари. Я зробив йому зауваження, а він почав кидатися на мене, лаятися. Я почав записувати це на відео. Після цього він вибив телефон з моїх рук, пошкодив мені праву руку. Розбив телефон. Все це було зафіксоване на камерах “АТБ”. Потім була кримінальна справа проти цього чоловіка».

Слідство має кілька версій мотивів злочинця

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський підтвердив, що київський стрілець родом з Росії, але тривалий час проживав на Донеччині. За словами президента, наразі правоохоронці з’ясовують мотиви злочину, розглядається кілька версій.

«Зараз з’ясовується все, що може бути про нього відомо і чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь. У роботі у слідчих кілька версій. Усі його електронні пристрої, телефон, усі зв’язки будуть перевірені. Міністр внутрішніх справ України, Служба безпеки України та Генеральний прокурор України будуть інформувати суспільство. Уся перевірена інформація має бути надана нашим людям», – повідомив президент.

Як повідомляв ZAXID.NET, вдень 18 квітня у Голосіївському районі Києва озброєний чоловік влаштував стрілянину. Злочинець почав розстрілювати людей на вулиці Деміївській, а потім увірвався до супермаркету й захопив людей у заручники. Під час затримання правоохоронці ліквідували стрільця. Станом на вечір 18 квітня відомо, що Дмитро Васильченков вбив шістьох людей, ще 14 – поранив. Детальніше про стрілянину читайте за посиланням.

Зауважимо, що спершу повідомлялось, що стрілець служив у російській армії та мав звання підполковника, однак ця інформація не підтвердилась.