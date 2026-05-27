Володимир Цабаль представляв фракцію «Голос»

Верховна Рада України з другої спроби підтримала рішення про дострокове припинення повноважень 41-річного народного депутата Володимира Цабаля, який представляв фракцію «Голос». Про це стало відомо під час трансляції парламентського засідання, яке відбулося у середу, 27 травня.

За відповідне рішення проголосували 257 народних депутатів. Сам Цабаль подав заяву про складання мандата ще у квітні, однак перше голосування 12 травня не набрало необхідної кількості голосів.

Очікується, що його місце у фракції «Голос» займе наступний кандидат у партійному списку – політолог Микола Давидюк.

Володимир Цабаль має досвід роботи у міжнародних компаніях у сфері аналітики та консалтингу. У різні роки він працював у Tetra Pak, «Нестле Україна», а також у підрозділах Nestlé в Греції та Болгарії.

Цабаль родом з Кременця, народний депутат України IX скликання від партії «Голос», обраний у 2019 році за партійним списком (№ 12 у виборчому списку). З 2008 по 2019 рік він обіймав посаду асоційованого партнера в міжнародній консалтинговій компанії McKinsey & Company.

Зауважимо, що станом на 27 травня у фракції партії «Голос» у Верховній Раді налічується 18 народних депутатів без Цабаля.

Нагадаємо, 26 травня, Центральна виборча комісія визнала Дениса П’ятигорця обраним народним депутатом України від партії «Європейська Солідарність». Він замінить нардепа Степана Кубіва, який помер внаслідок тромбозу 18 травня.