Військовим заборонили грати в азартні онлайн-ігри

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор в онлайн-казино. Обмеження запровадили на час дії воєнного стану. Про це у четвер, 18 червня, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Мета обмежень – уберегти військових від ігрової залежності та пов’язаних із нею загроз. Наразі триває підготовка до запуску автоматичної перевірки даних через державні електронні реєстри.

«Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у Реєстрі військовослужбовців, який впроваджує Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано», – пояснили у Мінцифрі.

Водночас у міністерстві запевнили, що персональні дані військових будуть захищені – онлайн-казино отримуватимуть лише сповіщення про те, що людині обмежено доступ до азартних ігор. Причини застосування такого обмеження, зокрема пов’язані з проходженням військової служби, їм не розкриватимуть.

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Нагадаємо, 29 березня 2024 року президент Володимир Зеленський відреагував на петицію військового та активіста Павла Петриченка. Зокрема, він звернув увагу на проблему ігрової залежності серед військових та закликав президента Володимира Зеленського заборонити біцйям азартні ігри та доступ до онлайн-казино на час дії воєнного стану. Президент доручив спецслужбам та Раді національної безпеки та оборони підготувати аналітику щодо цього питання. Вже 20 квітня Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в інтернеті.

Крім того, травні 2024 року Національний банк заборонив фінансовим установам видавати кредити під заставу товарів подвійного використання, зокрема дрони та тепловізори.

У червні 2024 року Нацбанк заборонив використовувати кредитні гроші для участі в азартних іграх.

23 березня 2026 Міністерство цифрової трансформації повідомляло, що розробляє механізм, який обмежить військовослужбовцям доступ до онлайн-казино.