Військові під час дії воєнного стану не зможуть грати в азартні ігри

Військовослужбовцям на час дії воєнного стану обмежать доступ до азартних ігор. Про це у понеділок, 23 березня, повідомили у телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації.

Вказується, що мінцифра спільно з міноборони розробляють механізм, що під час входу в гру користувачів через реєстр людей, яким обмежено доступ до азартних ігор, та реєстр військовослужбовців. Сервіс автоматично блокуватиме користувачів, які перебуватимуть у вказаних реєстрах.

«Організатор азартних ігор не бачитиме статус військового. Система передасть лише факт обмеження – без витоку даних та пояснень», – пояснили у мінцифрі.

Боротьба з лудоманією серед військових

У березні 2024 року військовий та активіст Павло Петриченко створив петицію, у якій закликав президента Володимира Зеленського заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час дії воєнного стану. Петиція набрала необхідну кількість підписів протягом одного дня й на неї відреагував Володимир Зеленський. Він доручив спецслужбам та Раді національної безпеки та оборони підготувати аналітику щодо цього питання. 20 квітня президент ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в інтернеті.

У травні 2024 року Національний банк заборонив банкам і небанківським фінустановам приймати в заставу за кредитами фізосіб товари подвійного використання. Йдеться про товари, які можна використовувати у військових цілях, зокрема, дрони та тепловізори.

У червні 2024 року Нацбанк заборонив використовувати кредитні гроші для участі в азартних іграх.